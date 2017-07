Felipe Rivero sigue intocable con Pittsburgh

beisbol grandes ligas

Viernes 14| 11:27 pm





Josh Bell sacudió un jonrón de tres carreras ante Seung Hwan Oh con un out en el noveno inning para darle a los Piratas de Pittsburgh la victoria el viernes por 5-2 ante los Cardenales de San Luis.

Adam Frazier abrió la baja del noveno con un doble y Oh dio el boleto intencional a Andrew McCutchen con un out. Bell vino a batear y desapareció un pitcheo de Oh (1-5) en las gradas del bosque izquierdo para el primer hit de su carrera que deja a un rival tendido.

Los Piratas han ganado seis de siete. El novato Bell lidera a los Piratas con sus 17 jonrones.

El venezolano Felipe Rivero (4-2) se acreditó la victoria tras retirar a los Cardenales con siete lanzamientos en la parte alta del noveno.

Frazier añadió tres hits para Pittsburgh, y el dominicano Gregory Polanco aportó dos hits con una impulsada.

Jedd Gyorko pegó un jonrón de dos carreras en el primer inning por los Cardenales.

Por los Cardenales, el puertorriqueño Yadier Molina de 4-1 y José Alberto Martínez solamente se vio a la defensiva.

Por los Piratas, el dominicano Polanco de 4-2, una remolcada. Los venezolanos Francisco Cervelli de 4-0; y José Osuna de 1-1.

Fuente: AP.