"Cafecito" regresa al equipo grande de San Luis

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Hace una semana, los Cardenales de San Luis enviaron a su sucursal Triple A al criollo José “Cafecito” Martínez, debido a la recuperación del jardinero central, Dexter Fowler, quien se encontraba en la lista 10 días. Hoy, el de La Guaira regresa al equipo de Mike Matheny, a seguir demostrando su trabajo, en su primer año desde el arranque de la zafra en Grandes Ligas.

Los pájaros rojos anunciaron que el outfielder Randal Grichuk fue enviado a la lista de incapacitados gracias a una tensión muscular, lo que le permitió a Martínez un espacio entre los 25 jugadores del equipo grande de San Luis.

The #STLCards placed outfielder Randal Grichuk on the 10-day DL (lower back strain) & recalled outfielder José Martínez from Memphis (AAA).