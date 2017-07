El "Kid" Rodríguez no funcionó y los Nacionales le dicen adiós

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

El 2017 no ha sido un buen año para el Francisco Rodríguez, el lanzador activo con más juegos salvados en las Grandes Ligas. Tras una actuación paupérrima en Detroit fue dejado en libertad, en junio, aunque rápidamente fue adquirido por los Nacionales de Washington, quienes apenas 15 días después también se despiden de sus servicios.

La noticia la dio a conocer el periodista de MLB Jesse Sanchez por medio de su cuenta de Twitter: “El veterano relevista Francisco Rodríguez ha sido puesto en libertad por los Nacionales”, posteó.

El pasado 28 de junio los Nacionales adquirieron al “Kid”, tras llegar a un acuerdo de ligas menores, con una cláusula que le permite quedar en libertad si no era ascendido antes del 12 de julio. De esta manera, el de los Tiburones de La Guaira, se encuentra nuevamente en busca de otra oportunidad.

Source: Veteran reliever Francisco Rodriguez has been released by the @Nationals.