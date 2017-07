Inciarte: "Ver mi nombre alrededor de superestrellas es muy bonito"

beisbol grandes ligas

Martes 11| 9:43 pm





Daniel Martínez Pérez / @DanielMartPerez

En la noche de esta martes se disputó el Juego de las Estrellas número 88 de la gran carpa, uno que contó con la presencia de varios peloteros venezolanos, quienes trasladaron su gran momento en la presente zafra al evento que se disputó en el Marlins Park. Uno de los más relevantes es sin duda el jardinero Ender Inciarte, quien ve como premio ser parte de este evento tan representativo para su carrera.

El nacido en Maracaibo ha tenido un año soñado en los Bravos de Atlanta, donde se ha lucido en la defensiva y también en la ofensiva como primer bate, siendo parte de un equipo que se ilusiona por trascender en el presente 2017. El criollo ha demostrado estar en la élite de la Liga Nacional.

"Es una bendición; nada más ver mi nombre alrededor de superestrellas es algo muy bonito y algo que sé que nunca voy a olvidar", dijo Inciarte al portal web de LasMayores sobre su participación en el All Star Game, demostrando que estar allí es premio suficiente a su accionar.

A su vez, el CF aseguró que parte de este éxito y de su gran nivel como pelotero se lo debe a la franquicia de Atlanta, una que ha depositado su confianza plena en él. “Creo que el valor que me han dado los Bravos me ha traído para acá. Ellos me han dado un trato que nunca había tenido y lo aprecio mucho. Por eso también visto este uniforme con mucho orgullo, porque pienso darle a ellos de regreso lo que me ofrecieron desde un principio”.

“Creo que la experiencia ha sido un factor muy importante en lo que yo me he convertido hoy. La consistencia es lo más importante y espero seguir repitiendo esto que estoy haciendo estos últimos años. Espero seguir superándome”, comentó previo a su primer Juego de las Estrellas.