Jonroneros criollos bailan a ritmo de récord

beisbol grandes ligas

Martes 11| 5:10 pm





Diego Naranjo Cevallos / @diegonaanjo16

En cada temporada que pasa en las Grandes Ligas, los venezolanos dan de qué hablar. En esta campaña, los criollos no se han quedado atrás y han firmado una de las mejores en colectivos y apuntan a romper el récord de la mayor cantidad de peloteros con 10 o más cuadrangulares en una zafra.

En 2015, 21 jugadores nacidos en las tierras de Bolívar dispararon 10 o más vuelacercas, lo que es hasta el momento el récord para el pelotón vinotinto. Sin embargo, este 2017 promete vapulear esa cifra al tener 27 peloteros que proyectan terminar con un doble dígito en el renglón de los jonrones y de esta manera se estaría sellando un nuevo hito en la historia de la pelota.

El receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, es el líder del batallón al encabezar a sus compatriotas con un total de 18 cuadrangulares. De mantener el ritmo, el ganador de cuatro Guantes de Oro y el receptor titular de esta noche por la Liga Americana en el Juego de Estrellas, proyecta concluir el año con 34 vuelacercas.

Su tope en bambinazos lo estableció en la temporada pasada cuando sembró 22 pelotas en las gradas en 514 turnos consumidos.

Otro criollo que mantiene un ritmo arrollador en tema de poder es el segunda base de los Rangers de Texas, Rougned Odor. El camarero de swing agresivo suma 17 bambinazos en lo que va de temporada y su proyección para finales de la misma es de 31 estacazos.

Esta no es la primera vez que Odor da muestra de su poder, ya que el año pasado, el criollo despachó 33 vuelacercas en toda la temporada.

El utility de los Astros de Houston, Marwin González, ocupa el puesto de bronce en el tablero de los criollos al disparar 16 jonrones en lo que va de zafra. Ese explosivo poder que ha mostrado el venezolano en la campaña ha obligado al mánager de los siderales A. J. Hinch a conseguirle un puesto en la alineación en cualquier posición.

Ese ritmo que mantiene González lo proyecta a terminar la contienda con 29 estacazos.

Si Marwin consigue vencer a las estadísticas y llegar a los 30 jonrones, sería la primera vez que tres venezolanos logran despachar 30 jonrones o más en una misma temporada.

José Altuve, compañero de González en los Astros, es el amo y señor del hit en las últimas campañas de las Grandes Ligas. No obstante, el año pasado el segunda base mostró un poder en su swing que no se había visto al desaparecer 24 jonrones.

Esta campaña pareciera ser algo similar para el defensor del segundo cojín por parte del joven circuito en el Juego de Estrellas al proyectar 24 cuadrangulares al concluir la temporada regular de las mayores.

Eugenio Suárez y Robinson Chirinos se encuentran en medio de un buen año en cuanto al poder se refiere. Ambos han despachado 12 estacazos de vuelta entera y pueden terminar la zafra con 22 cuadrangulares si mantienen su frecuencia.

“Lo que he hecho es seguir trabajando en hacer el swing corto, eso me ayuda a tener más contacto con la pelota y a no a hacerle swing a pitcheos fuera de mi zona de strike”, comentó Suárez días atrás. “Trato de usar más mis piernas, ya que allí está mi fuerza, eso me ha ayudado a darle con fuerza a la pelota”.

En 2016, el tercera base de los Rojos de Cincinnati pegó 21 vuelacercas y este año está demostrando que su poder no es casualidad. “Siempre que conectas un jonrón te sientes muy bien”, afirmó Suárez. “La diferencia con el año pasado ha sido que he tenido el swing más corto y he usado todo el terreno de juego para darle duro a la pelota y que salga para cualquier lado”.

Al hablar de jonroneros venezolanos hay que nombrar al primera base de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, quien a pesar de no estar en su mejor temporada proyecta terminar este año con 20 cuadrangulares.

De conseguir esa cifra, el triple coronado estaría llegando a 13 temporadas con 20 o más jonrones en las Grandes Ligas.

Otros peloteros que no proyectan terminar con 10 o más cuadrangulares que ha mostrado en anteriores oportunidades la capacidad de disparar cuadrangulares son Wilson Ramos y Pablo Sandoval. Ambos perdieron un tiempo preciado por las lesiones.

Ramos ha disputado nueve juegos en la temporada desde que regresó de la lista de lesionados y desde entonces suma tres estacazos. Es muy probable que ingrese a la nómina de los criollos con doble dígitos en jonrones.