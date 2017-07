Nacionales tienen 24 horas para decidir con Francisco Rodríguez

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Francisco Rodríguez, el lanzador activo con más salvamentos en las Grandes Ligas, ha ensañado mejoría en las Ligas Menores y obliga a los Nacionales de Washington a tomar una decisión en las próximas 24 horas.

El veterano de 35 años de edad, pactó con el conjunto capitalino un contrato que no le garantizaba un puesto en las Mayores, pero según informó el periodista Jon Heyman en su cuenta de Twitter, tiene una cláusula que le permite quedar en libertad si no es ascendido antes del 12 de julio.

K-Rod has an out July 12 if he's not called up to the nats by then. Team will be looking closely.