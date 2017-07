José Altuve será primer bate de la Liga Americana

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

El segunda base de los Astros de Houston y actual líder bate de todas las Grandes Ligas, José Altuve, será el primer bate de la Liga Americana en la edición 88 del Juego de las Estrellas en las Grandes Ligas.

El criollo será el abridor en la alineación de Brad Mills—en sustitución de Terry Francona que fue operado del corazón. José Ramírez y Aaron Judge cierran los tres primeros bateadores del circuito nuevo. George Springer aparece como cuarto y jardinero izquierdo, Carlos Correa en el campocorto, mientras Justin Smoak en la inicial y Corey Dickerson completan los siete primeros en el line-up.

Salvador Pérez, que será el receptor titular, está alineado como octavo y recibirá los envíos de Chris Sale que se convierte en el primer lanzador en la historia que abre dos Juegos de las Estrellas consecutivos con distintos uniformes.

