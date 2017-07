Eduardo Rodríguez ya tiene fecha para regresar con Boston

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

A pesar que todavía le resta una salida de rehabilitación en las Ligas Menores, los Medias Rojas de Boston no tienen dudas del estado físico que tiene Eduardo Rodríguez y está programado para abrir el encuentro del próximo 17 de julio contra los Azulejos de Toronto.

#RedSox rotation out of the break:

Pomeranz, Sale, Porcello/Price in the doubleheader, Rodriguez, Fister.