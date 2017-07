Las lesiones no frenan el entusiamo de Petit

beisbol grandes ligas

Jesús Ponte

Las lesiones han sido la gran barrera de Gregorio Petit en esta campaña. El oriundo de Ocumare del Tuy llegó a la organización de los Azulejos de Toronto en 2017 con la misión de hacerse un cupo entre los experimentados del infield como Ryan Goins, Darwin Barney, y luego de no hacer el equipo en el spring training, las dolencias en la pantorrilla no lo han dejado en paz.

El infielder estuvo fuera de acción por siete semanas, desde el 22 de abril hasta el 8 de junio, y eso le privó de recibir opciones con los Azulejos en MLB. Sin embargo, ya está listo para seguir luchando desde triple A, por un espacio en la Gran Carpa.

“Estoy muy contento por poder jugar de nuevo, de disfrutar de mi pelota. No fue fácil estar tanto tiempo fuera de juego”, reconoció Petit a través de un contacto telefónico. “Fueron siete semanas largas. Pase muchas ansías por jugar, sufrí una recaída también. Me costó, pero lo importante es que ya estoy completamente recuperado para seguir con mi juego, disfrutando que es lo que a mí más me gusta, y más nada”.

El día de un lesión para un pelotero siempre es infortunado, pero en el caso de Petit (pantorrilla) , tuvo mala suerte por partida doble, debido que el titular del campocorto en los Azulejos, Troy Tulowitzki (tendón de la corva), también se lesionó el mismo día (21 de abril), y esto le impidió ser subido a las Grandes Ligas.

“Esas son las cosas del beisbol. Si hubiese estado bien físicamente capaz él (Tulowitzki) no se lesiona”, señaló Petit. “He tenido mala suerte este año. Pero bueno sé que a partir de este momento las cosas comenzarán a salir mucho mejor”.

Energía positiva, es lo único que pasa por la mente de Gregorio Petit en este momento.

“Espero que las cosas empiecen a girar en mi favor, yo sigo haciendo mi juego esperando mi chance. Lo que quiero es jugar”, expresó quien tiene promedio al bate de .316, y seis carreras anotadas en los últimos 11 juegos con Buffalo Bisons.

Al contar con 32 años de edad, y pretender seguir en las Grandes Ligas, la ventana que se abre, es para jugar como utility, y Gregorio Petit está dispuesto a hacerlo para conseguir su cupo con Toronto.

“Ellos saben que puedo jugar desde los jardines hasta el infield. Mi casa en el beisbol es el campocorto, pero he jugado en segunda y tercera, y lo puedo seguir haciendo, con tal de recibir la oportunidad que sé que llegará”, afirmó el pelotero de los Leones del Caracas en la LVBP.