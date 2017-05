Javier Báez sigue en proceso de aprendizaje

beisbol grandes ligas

Sábado 6| 10:51 am





redacción meridiano

El beisbol boricua nuevamente figura en la Gran Carpa con una camada de jugadores jóvenes que vienen poco a poco haciendo un gran trabajo, tal es el caso de Javier Báez quien se coronó campeón de la Serie Mundial con los Cachorros la temporada pasada, siendo él figura de su equipo en el clásico de otoño.

Para esta campaña, el camarero del elenco campeón por primera vez en 108 años, recibió un consejo muy curioso de su manager Joe Maddon, el cual mencionó al joven jugador caribeño que se ponche todas las veces que necesita, una gran demostración de confianza para su jugador que no ha tenido buen comienzo de temporada.

“Claro que me gustaría verlo negociar un par de boletos, que no expanda tanto su zona de strike. Ese es el próximo nivel para él”, dijo Maddon acerca de Báez al portal de MLB.com. “OK, no estás bateando ahora mismo. Ves la pizarra y no hay un buen número. Es difícil convencer a un muchacho joven que acepte sus boletos para que ese número mejore. Solo quieren dar sus hits, lo que a su vez los hace hacerles swing a más pitcheos malos”.

Cabe recordar que el puertorriqueño esta temporada lleva promedio de .253 con porcentaje de embasarse (OBP ).305 en 24 juegos, en los que ha recibido cinco bases por bolas. Ha dado cinco dobles, un triple y tres jonrones y tiene slugging de .399. Números considerablemente bajos comparado con la explosiva campaña pasada (la mejor de su carrera hasta los momentos.

“No creo que lo sepamos sino hasta dentro de unos dos años”, expresó nuevamente el mandamás de los Cachorros a MLB.com. “Creo que puede mejorar mucho, definitivamente. Todavía lo veremos pasar por sus altos y bajos. La diferencia con él es que te puede seguir ayudando a ganar juegos con su defensa y su corrido de bases. La recompensa será grandiosa”.

De igual forma recalcó que Báez está aprendiendo sobre la marcha en las Grandes Ligas, lo que normalmente viene con mucho escrutinio. El manager le ha pedido ser paciente.

“Quiero verlo jugar con ese enfoque y esa pasión suya. Espero que se ponche, totalmente, y también que les haga swing a bolas en el piso y por encima de su cabeza. Pienso que es algo que irá desapareciendo. Y la única forma de que desaparezca es si él sigue recibiendo la oportunidad de hacerlo”.

El nativo de la isla del Borinquen promedió en la pasada temporada .273 de average en 142 juegos disputados, 14 jonrones, 59 carreras impulsadas, un porcentaje de embasado (OBP) sobre los .314, 467 de OPS, además de ser el MVP en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.