Gregor Blanco regresa a Grandes Ligas con Cascabeles

César Sequera Ramos || @CSequera11

Según informó el periodista Tommy Stokke en su cuenta de Twitter, los Cascabeles de Arizona esperan activar en el roster activo al venezolano, Gregor Blanco que se encontraba en las ligas menores rehabilitándose de unos problemas en el oblicuo.

The #Dbacks will purchase the contract of outfielder Gregor Blanco today. Signed minor league deal with team in spring, rehabbing oblique.