Tampa Bay subió al venezolano José Alvarado

César Sequera Ramos || @CSequera11

Los Rays de Tampa Bay han anunciado en su cuenta de Twitter que subieron al relevista venezolano, José Alvarado desde la sucursal Doble-A y podría convertirse en el venezolano 363 que participa en las Grandes Ligas.

Congratulations to Jose Alvarado who has been promoted to the Tampa Bay Rays! Jose is the first direct call up to the Rays since 2005. pic.twitter.com/oHqqWK1TyQ