Robinson Chirinos gana enteros a punta de tablazos

El estratega se deshizo en elogios para el venezolano, a quien considera una pieza fundamental dentro del plantel Además, afirmó que el resto de sus compañeros le brindad apoyo y le muestran un gran aprecio a quien, en Venezuela, viste los colores de los Navegantes del Magallanes.

Chirinos perdió mucho tiempo de juego en el 2016 debido a una lesión en el antebrazo derecho por el que disputó apenas 57 juegos. Dicha experiencia lo ha motivado a mantenerse preparado en el 2017.

"Aprendí de la experiencia personal en los últimos dos años. Basta con un tip de foul para que tengas que fungir como receptor a diario", dijo Chirinos. "Tienes que estar listo cuando se presenta la oportunidad. No espero que Lucroy se lesione, pero me pasó a mí el año pasado cuando recibí un bolazo y me fracturé el antebrazo. El siguiente muchacho estaba jugando todos los días.

"En mi caso, es cuestión de llegar al estadio como si estuviese jugando a diario. Seguir mi rutina en el gimnasio, ver videos, practicar en las jaulas y hacerlo todo. Sé que si tengo la oportunidad de jugar, voy a estar listo".

Lucroy, quien es el dueño de la posición en la novena de la Liga Americana ha arrancado bateando muy poco (.191), por lo que Chirinos podría comenzar a ver más acción detrás del plato de los Rangers.

Con información de lasmayores.com