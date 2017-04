Adrián Beltré recae de la lesión y se atrasa su debut en 2017

beisbol grandes ligas

Miércoles 12| 3:45 pm





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Los Rangers de Texas creían que iban a poder tener listo al dominicano Adrián Beltré para este domingo. Sin embargo, su pantorrilla derecha lo volvió a frenar y podría estar sin volver al cuadro hasta el mes de mayo.

El antesalista arrancó la temporada en la lista de lesionados, gracias a una rigidez en la rodilla y, aunque pensaba que podría volver a la acción. El sábado se puso a prueba y sintió un leve tirón en la misma pantorrilla.

Beltré fue sometido a una resonancia magnética, este lunes, que arrojó que, en definitiva, la lesión había empeorado.

"Siempre que no puedo estar en el terreno es difícil para mí", dijo el dominicano a mlb.com. "El proceso de estar en la banca y ser un observador y no ayudar el equipo y no saber, es decepcionante. Definitivamente no estoy disfrutando esto. No soy un hombre paciente, pero estoy tratando de tener paciencia con esto y entender lo que está sucediendo".