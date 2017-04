Asdrúbal Cabrera y Edubray Ramos se vieron las caras (+Video)

Raúl Pérez / @enriul

El béisbol no olvida, y Edubray Ramos tampoco. El lanzador de los Filis de Filadelfia tenía bien fresco el recuerdo de la última vez que se enfrentó a Asdrúbal Cabrera. Fue en septiembre de 2016 y el venezolano le conectó un enorme cuadrangular de tres carreras para dejar a los Filis en el terreno.

Asdrúbal Cabrera celebró de manera excesiva el batazo, lanzando por los aires su bate, gesto que al relevista no le sentó para nada bien. Ayer, siete meses más tarde, Ramos se reencontró con Asdrúbal y realizó un lanzamiento por sobre la cabeza del parador en corto, lo que generó un contato de reyerta entre ambos.

Ambos equipos fueron advertidos por el principal del compromiso y el manager de los Filis, Pete Mackanin, fue expulsado del juego al reclamar el "warning".

La discusión no pasó a mayores y quedó en una simple anécdota en el juego que terminaron ganando los Mets de Nueva York (4-3).

Este fue el batazo de Asdrúbal Cabrera el año pasado:

This is what Phillies' Edubray Ramos likely had in mind when he aimed for Asdrubal Cabrera's head https://t.co/nlaa9eNVWd pic.twitter.com/GKBSKiQo8d