Yordano Ventura fue homenajeado por Kansas City (Foto + Video)

La tarde de hoy en el juego entre los Reales Kansas City y Atléticos de Oakland se le rindió un merecido homenaje al Yordano Ventura quien falleció el pasado Diciembre en la República Dominicana.

Su madre fuE la encargada en ejecutar el lanzamiento inicial, posteriormente se guardó un minuto de silencio en honor al pelotero fallecido. Fue un momento bastante emotivo donde todos los presentes mostraron el gran cariño que tenían por el dominicano.

We welcome Yordano Ventura’s mother, Marisol and grandfather, Raul to throw out today’s ceremonial first pitch. #Ace30 pic.twitter.com/eGkN1HY1iA