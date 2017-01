Kansas City no olvidará a Yordano Ventura

Raúl Pérez / @enriul

Yordano Ventura acompañará a los Reales de Kansas City durante toda la campaña próxima. el conjunto de las Grandes Ligas anunció a través de las redes sociales que lucirán un parche en su uniforme en honor al joven dominicano.

"ACE 30" será el mensaje grabado en el brazo de Salvador Pérez, alcides Escobar y todos los peloteros de la organización, haciendo honor a Yordano Ventura, quien perdier la vida trágicamente en un accidente automovilístico en su República Dominicana natal.

The #Royals will wear special #Ace30 patches on their jerseys during the 2017 season in tribute to Yordano Ventura. pic.twitter.com/MvK2s4AQy6