Jesús Montero sobre MLB: Debo ser constante y disciplinado (+VIDEO)

Martes 24| 6:04 pm





Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

Jesús Montero atraviesa en lo personal una temporada descomunal en el plano ofensivo. Su resurgir después de tanta polémica respecto al positivo de dopaje y suspensiones desde MLB, ha quedado plasmado en la presente zafra de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al punto de terminar segundo en las votaciones para jugador Más Valioso.

"Me contenta mucho porque es mi temporada completa en Venezuela, y aquí hay muchos peloteros buenos, de mucho calibre. Me costó bastante trabajo, no fue fácil, pero muy orgulloso y contento de este logro", declaró el slugger de Cardenales en una entrevista que concedió a MLB.com.

Los números hablan por sí sólos: Montero tuvo línea ofensiva de .338 /.487 /.841 en la temporada regular (77 hits) con siete batazos de vuelta completa, 13 dobles y 46 carreras empujadas.

"Esta ha sido una de mis mejores temporadas en la pelota. En los últimos años me ha ido bien en la ofensiva. Tanto en 2015 en Doble-A, como 2016 en Búffalo y acá en Venezuela me he sentido bien".

El cuarto bate señaló las razones por la cual su rendimeinto ofensivo vino en alza para la campaña 2016-2017.

"Ser más paciente en el home, ver los pitcheos, buscar los que yo quiero. Pero es difícil en esta liga los lanzadores son difíciles de batearle, porque acá en Venezuela son muy inteligentes, saben que es lo que tienen que hacer, por lo tanto uno debe ser agresivo y paciente al mismo tiempo".

Es lógico pensar que Montero, quien levantó como el ave fénix, tenga pretensiones de volver a las Grandes Ligas. El pelotero, está consciente de lso aspectos que tiene que mejorar para poder regresar a la gran carpa, ahora con los Orioles de Baltimore, equipo que le ofreció una oportunidad de pelearse un puesto desde el filial Triple-A.

"Tengo que demostrarle constancia y disciplina en el trabajo. Tengo que tratar de hacer lo que se debe como corresponde a ese nivel en Triple-A y Grandes Ligas" finalizó.