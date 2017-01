Mundo de las Grandes Ligas, conmocionado con muerte de Yordano Ventura

César Sequera Ramos || @CSequera11

Debido al accidente que le quitó la vida a Yordano Ventura, el luto se apoderó del mundo de las Grandes Ligas este domingo. Jugadores, dirigentes y periodista que hacen vida en el mejor béisbol del mundo se encargados de expresar su tristeza por las redes sociales.

The Cubs send our deepest condolences to the family and friends of Yordano Ventura and Andy Marte, and to the entire @MLB community.