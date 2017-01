Yangervis Solarte recibió reconocimiento por su perseverancia

beisbol grandes ligas

Luis Ramírez Alonzo

Yangervis Solarte no pasó por su mejor momento dentro y fuera del campo en el 2016, aunque se mantuvo con perseverancia a lo largo de la temporada y obtuvo premio Tony Conigliaro entregado por la Asociación de Cronistas del Béisbol de Norteamérica de Boston (BBWAA, siglas en inglés).

El venezolano se convirtió en el 18vo vencedor de la distinción, el cual se entrega a un pelotero que ha superado la adversidad gracias a cualidades como el temple, determinación, coraje, entre otros.

Cabe recordar, que Yangervis tuvo que ausentarse en dos oportunidades de la temporada con los Padres de San Diego para apoyar a su esposa, Yuliett Pimentel de Solarte que tenía cáncer. Pero, perdió la batalla el pasado 17 de septiembre.

La distinción es entregada por periodistas, empleados y ejecutivos de los Medias Rojas de Boston, junto a familiares de Tony Conigliaro, quien defendió los colores de los Patirrojos y recibió un golpe en la cabeza durante la campaña de 1967, lo cual complicó su carrera y falleció en 1990.

El criollo expresó su impresión por el galardón, aunque al investigar a fondo sobre su origen se mostró identificado. “Para ser honesto, cuando lo gané no tenía muy claro de dónde venía. Una vez supe más, realmente me identifiqué. Tratándose de un momento tan difícil, me ayudó a obtener ese reconocimiento”, comentó.

Además del premio, el pelotero recibió una extensión de dos campañas más con la organización de San Diego con dos opciones del equipo hasta 2020.

Con información de Las Mayores