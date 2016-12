Carlos Carrasco sobre lesión en mano derecha: "Ya estoy al 100%"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Luego de sufrir una fractura no desplazada del quinto metacarpiano de la mano derecha, Carlos Carrasco ha asegurado que se “encuentra al 100% en este momento” y que espera reportarse antes a los entrenamientos de los Indios de Cleveland.

Según le comentó el lanzador al periodista Jordan Bastian, Carrasco tiene dos semanas lanzando y no ha tenido ningún contratiempo. En su cuenta de Twitter, el periodista estadounidense afirma que el venezolano espera viajar a Arizona (Completo de entrenamientos primaverales de Cleveland) después del 28 de enero.

Carrasco has been throwing for 2 weeks. "I'm 100 percent right now," he said. Plans on heading to AZ immediately after Tribe Fest (1/28).