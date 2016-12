Kenley Jansen llegó a un acuerdo con los Dodgers por cinco años

beisbol grandes ligas

Lunes 12| 4:49 pm





Los Dodgers de Los Ángeles acordaron un contrato por cinco años y 80 millones de dólares para retener al cerrador de Juego de Estrellas Kenley Jansen, indicó una persona al tanto de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press el lunes a cambio de mantener el anonimato dado que el acuerdo no ha sido anunciado oficialmente.

El derecho de 29 años viene de la mejor temporada de su carrera con 47 salvamentos con los Dodgers, que ganaron su cuarto banderín consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional pero perdieron en seis juegos la serie por el Campeonato de la Nacional ante los Cachorros de Chicago, el eventual campeón de Serie Mundial.

El contrato de Jansen se da luego que el cubano Aroldis Chapman llegara a un acuerdo de 86 millones de dólares por cinco temporadas con los Yanquis la semana pasada, mientras que San Francisco se hizo de los servicios del taponero Mark Melancon con un contrato de 62 millones de dólares por cuatro años.

Es muy probable que el pacto con Jansen aumente la nómina de los Dodgers por arriba de los 200 millones. Kenley registra una efectividad de 1.83 con 104 ponches en 71 apariciones y 68 innings y dos tercios. Ha pasado sus siete temporadas en Grandes Ligas con Los Ángeles. /AP