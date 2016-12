Rays oficializan contratación de Wilson Ramos

César Sequera Ramos || @CSequera11

Los Rays de Tampa Bay hicieron oficial la contratación del receptor venezolano, Wilson Ramos por las próximas dos temporadas, a cambio de 12.5 millones de dólares. El acuerdo cuenta con varios incentivos por rendimiento que podrían llevar la cantidad a 18.25 millones, según MLB.

De esta forma, el receptor concreta su añorado contrato multianual, algo que se había complicado por su lesión en la pierna que pone en riesgo su presencia en el Día Inaugural. Sin embargo, Ramos ya se encuentra trabajando en su rehabilitación y está satisfecho por llevar un uniforme de la Liga Americana.

.@WRamosC3 batted .307 with 22 home runs and 80 RBI in 131 games with the Nationals in 2016. 💪 pic.twitter.com/nQa6AqzSgk