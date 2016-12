Bravos dejaron en libertad a Williams Pérez

César Sequera Ramos || @CSequera11

Según informaron los Bravos de Atlanta, han dejado en dejado en libertad al lanzador venezolano Williams Pérez para abrir un espacio en el roster de 40 que usarán en el próximo “draft de Regla 5”.

The #Braves released RHP Williams Perez. Atlanta's 40-man roster now stands at 39 players entering the Rule 5 Draft.