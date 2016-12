Orioles no quieren a Bautista por decisión de fanáticos

beisbol grandes ligas

Jueves 8| 12:02 am





Raúl Pérez / @enriul



Cuando se pensaba que todo estaba dicho y escuchado en el béisbol, Dan Duquette nos sorprende con una nueva sorpresa. El gerente general de los Orioles de Baltimore afirmó que José Bautista, uno de los agentes libres más apetecibles de la temporada muerta en las Grandes Ligas, no será tomado en cuenta por su equipo ya que la fanaticada no lo quiere.

"Le dijimos a su agente que no estabamos interesados ya que a nuestros fanáticos no les gusta Bautista", afirmó Duquette en Sportsnet Radio 590 The Fan. "A nuestros seguidores no le gusta y con razón", culminó

El jugador formado en los Orioles, quien se encuentra en la agencia libre, ha tenido encontronazos con jugadores de los Orioles como Darren O'Day o Adam Jones.

En 2013, O'Day y Bautista intercambiaron algunas palabras luego de que el bateador fuera ponchado. Luego, Bautista la sacó del parque en ese mismo juego y ambos se volvieron a enfrascar en una discusión.

Y en 2015 Adam Jones intercambió algunos insultos con el dominicano, luego de que este lanzara el bate al conectar un batazo.

Con información de ESPN.