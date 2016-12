Mánager de los Astros ilusionado con las incorporaciones

beisbol grandes ligas

La frustración que sintió la organización de los Astros de Houston al ver como la pasada temporada no pudieron estar en la fase final ha sido superada con cuatro fichajes que les han devuelto el optimismo de cara al 2017.

Después de fracasar en su intento por clasificar por segundo año consecutivo a los playoffs, los Astros y su gerente general Jeff Luhnow han sido bien agresivos en lo que va de este invierno.

Lo han hecho con los fichajes de Brian McCann, Josh Reddick, Charlie Morton y el puertorriqueño Carlos Beltrán.

Si esas nuevas piezas pueden complementar lo que de por sí es un núcleo fuerte con el venezolano José Altuve, el puertorriqueño Carlos Correa, George Springer y Dallas Kuechel, los Astros deben salir como uno de los favoritos en la Liga Americana a partir de los entrenamientos de primavera.

"Nos sentimos bastante bien con las adiciones", declaró el piloto de los Astros, A.J. Hinch. "También nos sentimos bien con los que siguen en la plantilla. Creo que es importante entender que la meta de la temporada muerta era complementar el buen núcleo que volverá y pienso que lo hemos logrado".

Después que en el 2015 los Astros clasificaron a los playoffs por primera vez en 10 años y estuvo a seis outs de pasar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tuvieron marca de 7-17 en abril del 2016.

Aunque el equipo dirigido por Hinch se recuperó para terminar con récord de 84-78, no fue suficiente para regresar a la fiesta de octubre.

"No respondimos bien", admitió Hinch. "Voy a confiar en que nuestros jugadores entenderán que no pueden depender de ningún tipo de expectativas ni pronósticos. No tenemos que ser ni los favoritos ni los no favoritos, sino ser un buen equipo, simple y llanamente.

Hinch reiteró que su filosofía no es otra que hay que salir al campo a jugar duro cada día, sin hacer concesiones a nadie.

Además de su talento en el terreno, se cree que figuras como McCann y Beltrán, veteranos probados a nivel de Grandes Ligas, podrán aportar algo de liderazgo en ese sentido.

"El vestuario cambiará porque han cambiado las caras", afirmó Hinch. "Hemos traído a algunas personalidades.

Reddick va a entretener a todos. McCann tiene tremenda presencia. Beltrán tiene una mentalidad que inspira mucho respeto.

"Creo que (será importante) otro año de maduración para Altuve, Correa y Springer. Contaremos con algunas fuertes y divertidas personalidades. Confiaré en que los jugadores comprendan la diferencia entre creer en los pronósticos positivos y hacerlo de verdad en el terreno".

Uno de los asuntos que han circulado dentro del equipo de los Astros es la influencia que puede ejercer el veterano boricua Beltrán con su compatriota, el joven Correa.

Hinch cree que la presencia del toletero de 39 años de edad no sólo será beneficiosa para Correa, sino también para toda la plantilla.

"Creo que mejoró nuestro equipo entero con Beltrán", destacó Hinch. "Para mí, es un elemento de unión dentro del vestuario. Beltrán sabe lo que es vivir la experiencia de tener algo más de 20 años y ser ya considerado el mejor dentro del equipo".

Hinch considera que Beltrán podrá dar los consejos perfectos a los jóvenes con talento que hay dentro del equipo para que mejoren por el buen camino.

"Ahora está pasando a otros la antorcha como mejor jugador. Ha experimentado todo lo que se puede en el béisbol, fuera de ganar un campeonato de la Serie Mundial", subrayó Hinch.

En este sentido al valorar la proyección de Correa, Hinch no tuvo ningún problema en admitir que tiene muchas similitudes de lo que vivió Beltrán en su brillante trayectoria profesional.

"Tienen similitudes", comentó Hinch. "Queremos que Beltrán sea un mentor y hasta cierto punto un embajador, que cuando empecemos a competir (por un puesto en los playoffs), también nos pueda aportar un bate productivo".

Hinch reiteró que la experiencia del 2016 les había servido para consolidarse más como equipo con experiencia que tiene por delante un gran futuro y en este sentido, a partir del 2017, poder aspirar a todo.EFE