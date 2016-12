Al Ávila descartó venta masiva de estrellas en los Tigres

Actualmente Detroit tiene la segunda mayor nómina de Grandes Ligas y tendría que hacer cambios de peso para no chocar con el límite de US$195 millones y evitar el impuesto de lujo, sin embargo Ávila asegura que no hay prisa ni urgencia para que los Tigres empiecen a desprenderse de sus estelares, y que inclusive el equipo podría pagar dicho impuesto sin mayores consecuencias.

"Hay que tener paciencia en el proceso, porque el que no tiene paciencia puede meter la pata y no salir con lo mejor que uno puede hacer para el club", expresó Ávila. "Siempre hay que tener cuidado y paciencia, y no desesperarse. (Ahí está) la importancia de hacer los movimientos correctos que tengan sentido para el club en el futuro".

En este sentido Ávila reiteró que "el mensaje de nosotros fue, 'Estamos cambiando la filosofía' con la que trabajamos. Queremos rebajar la nómina y tratar de poner este club más joven. Si hay un club de los 29 en Grandes Ligas que tiene interés en un jugador de nosotros y se puede hacer un cambio bueno que vaya a ayudar al club de Detroit tanto para el futuro como para ahora, tenemos la responsabilidad de oír (la propuesta) de ese club, a ver qué cambio se puede hacer".

"Entonces, si eso incluye a un Miguel Cabrera o quien sea, hay que (ponderarlo). Eso es así en todos los clubes. Para nosotros es un beneficio tenerlo (a Cabrera) de nuestro lado, porque nos ayuda a ganar ahora y en el futuro", apuntó Ávila.

Por otra parte el gerente general se expresó entusiasmado con una juventud en la organización que incluye a McCann, el reinante Novato del Año de la Americana Michael Fulmer, el venezolano Bruce Rondón y el boricua Joe Jiménez, entre otros.