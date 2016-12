Inician reuniones invernales con grandes nombres disponibles

beisbol grandes ligas

Lunes 5| 8:25 am





Miguel Cabrera, Justin Verlander, Andrew McCutchen y Chris Sale, Si la oferta es tentadora, los cuatro podrían estar a disposición.

En la víspera del inicio de las reuniones de invierno de las Grandes Ligas, los nombres de varias estrellas sonaban con fuerza al mismo tiempo que se trata de dilucidar el destino de los habituales agentes libres.

"Cuando los equipos hacen un cambio dramático en cuanto a dirección, e incluso uno sutil, esa clase de pelotero está disponible — aunque solo para tema de discusión", dijo el gerente de los Mets de Nueva York Sandy Alderson el domingo. "Ya se verá".

Después de haber retenido al jardinero cubano Yoenis Céspedes la semana pasado con el pacto más lucrativo de este receso, 110 millones de dólares comprometidos a lo largo de cuatro años, Alderson aguarda por el interés de otros equipos por Curtis Granderson y Jay Bruce.

El otro equipo de Nueva York hizo ruido con un agente libre el domingo. Los Yankees ficharon al jardinero Matt Holliday por 13 millones de dólares y un año, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones, que pidió no ser identificada debido a que el pacto aún no ha sido cerrado.

Sólo un sexto de los agentes libres en las mayores han firmado nuevos contratos, y el grupo que busca firmar incluye a los cerradores Aroldis Chapman, Kenley Jansen y Mark Melancon; el toletero Edwin Encarnación, el líder jonronero Mark Trumbo y los jardineros José Bautista, Ian Desmond y Dexter Fowler.

Las negociaciones cobran fuerza durante las reuniones de invierno, cuando todo el mundo del béisbol se congrega en un hotel. La pauta para este mercado de invierno quedó establecida el mes pasado, cuando los gerentes generales se reunieron en Arizona.

Y Detroit reveló su intención de reducir el costo de su nómina, lo que implicaría traspasar al venezolano Cabrera y al as Verlander.

"Decidimos ser transparentes", señaló el gerente de los Tigres Al Ávila entonces. "Decidimos informarle a los jugadores sobre la posibilidad (de un cambio)".

McCutchen, jardinero de los Piratas, podría ser agente libre dentro de un año. En vez de recibir solo una selección del draft, Pittsburgh quizás sea agresivo.