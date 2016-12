Peloteros y dueños de las mayores llegan a un acuerdo tentativo

beisbol grandes ligas

Jueves 1| 6:45 pm





Los peloteros y los dueños de Grandes Ligas llegaron el miércoles por la noche a un acuerdo tentativo para un contrato por cinco temporadas, pacto que extenderá a 26 años la paz laboral en este deporte tras las ruinosas pugnas que caracterizaron las negociaciones durante las primeras dos décadas de la agencia libre.

Después de días de extensas negociaciones, los participantes llegaron a un acuerdo verbal unas tres horas y media antes de que expirara el contrato actual. Luego, trabajaron para redactar un memorándum de entendimiento, que debe ser ratificado por ambas partes.

"¡Es grandioso! Otros cinco años ininterrumpidos de béisbol", destacó el cátcher de Oakland, Stephen Vogt, en un mensaje de texto.

Al anunciar el acuerdo, Grandes Ligas y el sindicato de jugadores indicaron que divulgarán los términos específicos cuando un borrador haya sido redactado.

"Contentos de que se haya logrado y de que el béisbol siga", dijo Brandon McCarthy, pitcher de los Dodgers de Los Ángeles.

Como parte del acuerdo, el experimento de que el Juego de Estrellas determine qué liga tiene ventaja de jugar en casa en la Serie Mundial llegará a su fin tras 14 años, dijo una persona familiarizada con el acuerdo a The Associated Press. La persona habló a condición de mantener el anonimato porque el trato no ha sido firmado aún.

En su lugar, el ganador del banderín con la mejor marca en la temporada regular será el que abra la Serie Mundial en casa.

Otro cambio importante: El periodo mínimo en una estadía en la lista de peloteros inhabilitados se reducirá de 15 días a 10.

El tope del llamado impuesto al lujo comenzará a aplicarse a partir de los 195 millones de dólares en la nómina en el año próximo, de los 197 millones en 2018, de 206 millones en 2019, 209 millones en 2020 y 210 millones en 2021.

El límite actual era de 189 millones.

Los "impuestos" serán incrementados de 17,5 a 20% para quienes rebasen el límite por primera vez, permanecerá en 30% para la segunda ocasión y aumentará de 40 a 50% para la tercera. Hay también un nuevo cargo de 12% para los equipos que excedan el tope por entre 20 y 40%.

El cobro crecerá a 40% para los que rebasen por primera vez el umbral en más de 40 millones de dólares, y a 42,5% para los casos posteriores que superen la cifra en más de 40 millones.

El presidente del sindicato, Tony Clark, se hizo cargo de la negociación por primera vez, y en un comunicado indicó que el acuerdo "beneficiará a todos los implicados en el deporte y crea mejores condiciones para los que vendrán".

Los cambios claves incluyen las ofertas calificadas que un equipo puede hacer a sus ex peloteros una vez que se convierten en agentes libres —la cifra era de 17,2 millones de dólares este año. Si un jugador opta por rechazar la oferta y firma con otro equipo, éste deberá perder una selección amateur del draft, que por lo general había sido de la primera ronda bajo el acuerdo anterior.

Bajo las nuevas reglas, un pelotero podrá recibir sólo una oferta cualificada en su carrera y tendrá 10 días para considerarla, en vez de siete.

Los dueños fracasaron en su intento por lograr un draft internacional de peloteros amateur que residen fuera de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. En cambio, obtuvieron un tope en el fondo de bonificaciones de cada club para esos jugadores.

Los negociadores se reunieron en un intento por dar impulso a las negociaciones, que comenzaron durante los entrenamientos de pretemporada. Es la tercera vez seguida en que ambas partes llegan a un nuevo acuerdo antes de la expiración.

Pero en 2006 y 2011, el pacto se alcanzó con semanas de anticipación.

El béisbol fue afectado por ocho paros laborales desde 1972 hasta 1995. La última huelga se extendió siete meses y medio en 1994-95 y derivó en que la Serie Mundial se cancelara por primera vez en 90 años.

No habrá límites en la nómina de peloteros en activo, que seguirá siendo de 25 integrantes durante buena parte de la temporada y de 40 a partir del 1 de septiembre.

El salario mínimo se elevará de 507.500 a 535.000 dólares para el año próximo; 545.000 en 2018 y 555.000 en 2019. En los dos años siguientes la cifra se determinará con base en cifras sobre la inflación.

AP