Josh Reddick llegó a un acuerdo con los Astros por cuatro años

Luis Ramirez Alonzo / @luiseralonzo_18

Los Astros de Houston siguen moviéndose en el mercado para sumar peloteros y poder pelear más en la temporada 2017. El equipo llegó a un acuerdo con Josh Reddick por cuatro años y 52 millones de dólares.

La organización de Houston espera que el jardinero pase un examen médico para hacer oficial la contratación del jugador, así lo informó el periodista Jeff Passan en su cuenta de Twitter.

Sources: Astros have agreed to a deal with free agent outfielder Josh Reddick, pending a physical.