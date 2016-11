Lew Wolff cede papel gerencial en los Atléticos

beisbol grandes ligas

Lew Wolff va a vender casi todas sus acciones en los Atléticos de Oakland y cederá su papel de socio director, dando las riendas John Fisher en momentos en que el equipo busca un nuevo estadio.

Ahora, el objetivo inmediato podría ser encontrar una localidad céntrica para el equipo. Wolff se convertirá en presidente emérito y Fisher será el socio director. Además, el presidente del equipo, Michael Crowley, se apartará de las operaciones cotidianas luego de casi 20 años en el papel, pero asesorará al grupo gerencial. El presidente de los Earthquakes de San José, de la MLS, Dave Kaval, cubrirá la posición de Crowley y mantendrá la misma posición en el equipo de fútbol.

Los dueños de equipos de las Grandes Ligas aprobaron la transición de liderazgo de Oakland en reuniones el jueves en Chicago. Wolff y Fisher compraron los Atléticos el 1 de abril del 2005.

"Me complace que mi amigo querido de casi 25 años, John Fisher, estará aún más involucrado", escribió Wolff en un mensaje electrónico a The Associated Press. "Voy a extrañar a Crowley, que ha contribuido tanto, y doy la bienvenida a mi amigo de cierta forma más nuevo, Dave Kaval, que traerá mucho talento y energía a los Atléticos. Y yo podrá ver los partidos con un poco de menos estrés, no mucho menos, pero un poco".

Wolff se había comprometido con mantener a los Atléticos en Oakland, aunque previamente quería mudar el equipo a San José y construir un nuevo estadio. El entonces comisionado Bud Selig nunca decidió si el equipo podía mudarse a esa área en el Silicon Valley, muy importante para los Gigantes de San Francisco.

El mes pasado, el nuevo comisionado de las mayores, Rob Manfred, dijo que le gustaría que los Atléticos siguiesen en Oakland.

"Pienso que John ha estado realmente dedicado en el último año al proyecto del estadio", dijo Manfred el jueves en Chicago. "Está realmente concentrado en Oakland como resultado de algunas ideas que le he dado sobre mi opinión de ese mercado y no puedo decir lo suficiente sobre el esfuerzo de John y su equipo en el proyecto del estadio y para tratar de identificar el mejor sitio para un estadio en Oakland".

Los Atléticos ganaron títulos consecutivos de la División Oeste de la Liga Americana en el 2012 y el 2013, perdiendo ante Detroit en ambos años en la Serie de Campeonato. La nómina de Oakland, 87 millones de dólares, solamente supera a Tampa Bay y Milwaukee. /AP