Terry Francona y Dave Roberts, designados con el Mánager del Año

Luis Ramirez Alonzo / @luiseralonzo_18

La MLB continúa con la entrega de reconocimientos a peloteros y entrenadores por su desempeño a lo largo de la temporada 2016. En esta oportunidad fueron seleccionados a los ganadores del Mánager del Año, Terry Francona y Dave Roberts se hicieron con la distinción de la Liga Americana y Liga Nacional respectivamente.

Terry Francona conquistó con amplia ventaja

El estratega de los Indios de Cleveland, Terry Francona, fue el vencedor en las votaciones del Mánager del Año de la Liga Americana, tras ganarle la partida a Jeff Banister (Rangers) y Buck Showalter (Orioles).

El capataz de La Tribu obtuvo 22 de los 30 votos para hacerse con el primer lugar, para un total de 112 puntos. Francona recibió su segundo galardón en cuatro años, luego de conseguirlo en su primera zafra con su actual equipo.

El piloto guió a los suyos a una racha de 14 victorias consecutivas en junio y logró el título de la División Central y el de la Liga Americana, así lo publicó la cuenta de MLB Stat of the Day en Twitter.

Bajo la dirección de Terry, Cleveland casi ganó su primera Serie Mundial desde 1948, aunque cayeron en siete juegos ante los Cachorros de Chicago a pesar de tener una ventaja de 3-1 a su favor.

Francona expresó su satisfacción con hacerse con el segundo premio desde que es el mánager de los Indios. “Haciendo con este equipo, organización… es tan increíble ganarlo. Creo que es bastante evidente que me encanta trabajar aquí con este grupo de personas”, comentó para MLB Network en Twitter.

Dave Roberts sorprendió en las votaciones de la Nacional

Dave Roberts se llevó el premio en su primera temporada como estratega y le ganó en las elecciones de la Liga Nacional a Joe Maddon (Cachorros) y Dusty Baker (Nacionales).

Roberts concretó 16 de los 30 votos para hacerse con el primer lugar, para un total de 112 puntos. Los Dodgers al mando de Dave fueron campeones de la División Oeste del Viejo Circuito, pese a colocar a 28 peloteros distintos en la lista de incapacitados, la mayor cantidad de las Grandes Ligas en los últimos 30 años.

El capataz estuvo contento de llevarse la distinción. “Estoy orgulloso de la manera en que perseveramos en el día a día. Esto es solo un subproducto de lo que podemos hacer en el futuro”, aseguró en la cuenta de MLB Network PR.