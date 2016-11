Michael Fulmer y Corey Seager lograron el premio del Novato del Año

Luis Ramirez Alonzo / @luiseralonzo_18

La MLB siguen con la entrega de reconocimientos a los jugadores por su desempeño a lo largo de la temporada 2016. En esta oportunidad fueron seleccionados a los vencedores del Novato del Año, Michael Fulmer y Corey Seager consiguieron la distinción por la Liga Americana y Liga Nacional respectivamente.

Michael Fulmer rompió con los pronósticos

Michael Fulmer sacó la casta y se consagró con la distinción del Novato del Año por la Liga Americana, tras ganarle la partida a Gary Sánchez y Tyler Naquin con amplia diferencia.

El serpentinero se convirtió en el primer novato en ganar el título de efectividad desde que Mark Fidrych lo lograra hace 40 años. A los 23 años de edad, registró una marca de 11-7, con efectividad de 3.06 en 26 presentaciones, donde permitió 136 imparables, otorgó 42 pasaportes y ponchó a 132 rivales.

Fulmer es el quinto jugador de los Tigres de Detroit en hacerse con los honores, luego de que Harvey Kuenn, Mark Fidrych, Lou Whitaker y Justin Verlander hicieran lo propio. Además, lideró a los peloteros noveles con 159 entradas de labor y 11 triunfos.

Michael es el representante más reciente de los felinos en obtener el premio, después que Justin Verlander se lo llevara en 2006. El lanzador le ganó el duelo (142 puntos) a Gary Sánchez (91) y a Tyler Naquin (20), que terminaron segundo y tercero respectivamente en la votación.

