Bud Black es el nuevo mánager de los Rockies

Lunes 7| 7:30 am





Los Rockies de Colorado contrataron a Bud Black como su nuevo manager, dijo el domingo una persona con conocimiento de la situación.

Esa persona habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada porque la contratación no se anuncia todavía.

Black, de 59 años, reemplazará a Walt Weiss, quien dejó el cargo el mes pasado, al expirar el contrato que lo mantuvo cuatro años como piloto de los Rockies.

Durante cuatro temporadas, Black fue manager de los Padres de San Diego, que lo despidieron en junio de 2015. Tuvo un récord de 649-713 y se le eligió Manager del Año 2010. En aquella temporada, los Padres ostentaron una foja de 90-72, su mayor número de victorias desde 1998, cuando San Diego logró 98 e impuso un récord de la franquicia.

Washington estuvo cerca de contratar a Black el año pasado, pero las negociaciones se rompieron y los Nacionales terminaron dando el empleo a Dusty Baker. /AP