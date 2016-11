Tocaron la campana de la cabra y ¡fin de la maldición para los Cubs! (+Video)

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Luego de 108 años los Cachorros de Chicago alzaron el trofeo de la Serie Mundial. Parece increíble, luego de la maldición que en 1945 el griego Williams Sianis conjuró en el Wrigley Field cuando no lo dejaron ingresar al cuarto partido del "Clásico de Otoño" con su cabra “Murphy”.

Aunque se intentó hacer de todo durante 71 años para revertir la maldición no fue si no hasta este miércoles 2 de noviembre que el sobrino de Williams, Sam Sianis, desde la Tarbena de Billy que se mantiene abierta desde 1934, tocó la campana que pertenecía a Murphy, que aún se encuentra en dicho local, minutos antes del séptimo juego y como por arte de magia los Cubs se acreditaron con la Serie Mundial este 2016.

Pero, ¿Conoces la maldición de la cabra? Esta historia tuvo origen en la Serie Mundial de 1945 cuando Williams Sianis, dueño de la Taberna de Billy, quiso ingresar al cuarto partido por la final de las Grandes Ligas y P.K. Wrigley propietario de los Cachorros se lo prohibió por el mal olor que expedía la cabra, a lo que Sianis dijo “¡Los Cubs no volverán a ganar. Nunca más ganarán las World Series hasta que no se le permita la entrada a la cabra al Wrigley Field!” Maldición que llegó a su fin este miércoles.

Desde la Taberna de Billy celebraron el campeonato de los Cachorros de Chicago con muestras de cariño por las redes sociales, y no dudaron en montar un video en el que Sam Sianis, ya anciano, toca la campana de “Murphy”.

Sam ringing the 1945 goat bell to put an end to the curse! #FlyTheW pic.twitter.com/XFj1diIsxZ