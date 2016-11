Ben Zobrist conquistó el premio del MVP de la Serie Mundial

Luis Ramirez Alonzo / @luiseralonzo_18

Ben Zobrist celebró por partida doble el título de los Cachorros de Chicago, tras ser nombrado como el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial por su aporte en los últimos partidos y en el momento clave del encuentro

El jardinero pegó un batazo por la tercera almohadilla que se convirtió en un doblete remolcador, para que Albert Almora Jr. anotara la carrera de la diferencia en la 10ma entrada.

Zobrist se convirtió en el primer jugador de los Cachorros en obtener el galardón desde 1955, cuando se creó la distinción, así lo dio a conocer la cuenta MLB Stat of the Day en Twitter.

.@Benzobrist18 becomes the first @Cubs player to win #WorldSeries #MVP – an award created in 1955. pic.twitter.com/I9umUkWZtu