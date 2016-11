Draft Internacional: Idea de MLB que amenaza al béisbol venezolano

beisbol grandes ligas

Martes 1| 2:40 pm







¿Los scouts de MLB van a ir a las fronteras y los barrios?"

César Sequera Ramos || @CSequera11

¿Imaginan que el beisbol no tuviera a jugadores como José Altuve, Martín Prado o Rougned Odor? Parece imposible, pero con los cambios que espera realizar MLB en la firma de peloteros, alcanzar el sueño de las Grandes Liga será todavía más complicado.

La idea de realizar un draft internacional ha tomado una fuerza que nunca tuvo, y de acabarse formalizando, un sinfín de consecuencias llegarán al principal pasatiempo venezolano. María Véliz y Rafael Herdé, miembros de la Academia Bucaneros Venezuela, visitaron las instalaciones del Bloque DEARMAS para explicar los estragos que generaría la nueva modalidad que quiere adoptar MLB.

El draft internacional es una idea que espera establecer las Grandes Ligas para controlar las firmas a jugadores de los extranjeros. Esas cantidades estratosféricas en las contrataciones han comenzado a incomodar en los despachos de las mayores y este mecanismo vigilará los procedimientos.

“Todo se debe por la parte económica y para evitar las grandes firmas”, explica Rafael Herdé, que teme por los efectos que tendrá en la exportación de jugadores en Venezuela. “Pero también afectará a los demás, porque las organizaciones estarán más limitados y menos jugadores llegarán al profesional”.

Aunque todavía no hay un reglamento oficial, el draft internacional acumularía a un grupo de jugadores de todo el mundo en República Dominicana, y los equipos de Grandes Ligas irían seleccionando a los jóvenes que más les interesan. Asimismo, habría límites en la cantidad de dinero en la firma, evitando la libertad en las negociaciones que hay en la actualidad.

“Ellos (MLB) dicen que tendrán un complejo en República Dominicana donde podrán estudiar, pero eso será para los prospecto de más alto nivel”, aclara María Véliz. “No todos podrán exhibir su talento porque es imposible que estén todos allá”.

En un mercado con tantas libertades, las academias facilitan que el talento de todas las localidades sea exhibido, algo que no sería igual, según los miembros de Bucaneros con el draft internacional. “¿Los scouts de MLB van a ir a las fronteras y los barrios?”, interroga Véliz. “Esa materia prima que empieza desde los ocho años no lo podrán encontrar y llegará un momento que Venezuela no tendrá ningún prospecto”.

Cualidades como las de Miguel Cabrera o Félix Hernández, que siempre llamaron la atención de los scouts, no tendrán mayores contratiempos. Pero esos que tardan en desarrollar sus habilidades, o que no cuentan con fortalezas atléticas importantes, se verán sumamente afectados.

“Johán Santana, José Altuve y Martín Prado firmaron por bono bajos y se convirtieron en estrellas de Grandes Ligas”, señala Herdé. “Son casos que se deben analizar, porque de realizarse el draft, será prácticamente imposible que sigan saliendo ese tipo de ejemplos”.

Además que estarían llevando a adolescentes a otro país y fuera de su zona de confort. “¿Quién garantiza que allá van a inculcarles esos valores?”, agrega María Véliz. “Van a otra cultura y lejos del contacto de sus familiares, algo que les garantizamos en las academias”.

El ejemplo perfecto sería Puerto Rico, que luego de ser parte del draft universitario, han dejado de ser una potencia en el beisbol. Talentos como Carlos Correa o Francisco Lindor son fáciles de notar, sin embargo, ya no exportan la misma cantidad del pasado.

Golpe en el aspecto social

Aunque no resalte a primera vista, la idea de un draft internacional tendría consecuencias en el aspecto social. Las academias estarían obligadas a cerrar y una gran cantidad de empleos se perdería.

“Estamos aportando trabajo, y de cerrar, varios quedarán desempleados más de 70 personas”, asevera Herdé, que habla de personas que trabajan como psicólogos, transporte, médicos y encargados en el mantenimiento del terreno. “Tenemos dos años trabajando y todos quedarán afectados con esta decisión”.

Además de la principal ayudante del beisbol menor. ”Afectaría en el aspecto social, porque todas las academias tratamos de ayudar y patrocinar al beisbol menor tanto en nivel nacional como internacional”, detalla Véliz. “Si las academias no están, quién los va a ayudar”, concluyó.