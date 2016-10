Francona: "Mis jugadores se ganaron el derecho de vencer a los Cachorros"

beisbol grandes ligas

Quizás el manager de los Indios sea el más capacitado sobre el tema de lograr el éxito al frente de equipos con tanto tiempo sin adjudicarse el máximo título del béisbol de las Grandes Ligas. Después de todo, Terry Francona ganó un par de campeonatos con los Medias Rojas. El primero de ellos fue en 2004, poniéndole fin a una espera de 86 años.

Pero Francona consideró que la discusión sobre cuál franquicia es la más afligida — el constante recordatorio de dolorosas debacles y relatos de maldiciones — no incide para nada en la preparación de sus jugadores.

"Creo que es algo que entretiene a los fanáticos, disfrutan hablar de eso, compadecerse de eso, como quieran describirlo", señaló Francona, cuyo equipo barrió a los Medias Rojas en la serie divisional y luego superó en cinco a los Azulejos en el duelo por el campeonato de la Liga Americana.

"Me parece que si te pones a mirar tan atrás el pasado, es como adelantarse demasiado, y entonces no te fijas en lo que tienes en ciernes", añadió Francona. "Estos jugadores se ganaron el derecho de poder vencer a los Cachorros, y eso ya es una asignatura muy complicada. Pero no creo que necesitemos ponernos a preocuparnos por lo que pasó hace 40, 50, 60 años".

"Son un equipo que se ensambló para octubre. Creo que lo han sabido desde hace mucho. Y van a ser un hueso duro de roer", advirtió Francona.

Esta ha sido una campaña en la que han sorteado lesiones de piezas claves, como el jardinero Michel Brantley (tercero en la votación al Jugador Más Valioso de la Americana en 2014) y los abridores Danny Salazar y Carlos Carrasco. Pero cuentan con la chispa de Lindor y un magnífico bullpen, liderado por Andrew Miller (14 ponches en siete innings y dos tercios sin permitir carreras en la serie ante Toronto)

"Nuestra responsabilidad es motivarnos con lo que sea", dijo Francona.

La Serie Mundial se pondrá en marcha tras una ceremonia en la arena de básquetbol situada en una calle contigua al estadio de los Indios. LeBron James y los Cavaliers recibirán sus anillos de campeones, previo al inicio de la nueva temporada de la NBA. Ese título ganado en junio fue el primero de una franquicia profesional de Cleveland desde el que los Browns de la NFL conquistaron en 1964.

"Son circunstancias muy bonitas", destacó Miller. "Obviamente que los fanáticos de nosotros hubieran querido haber ganado mucho más, pero creo que los Cachorros nos superan en cuanto a esa historia".

