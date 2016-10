Aficionado de los Cachorros con 105 años: "Ganarán esta vez"

beisbol grandes ligas

Más les vale, porque no puedo esperar otros 100 años"

El nombre de Raymond Styrlund quizás no sea muy conocido por los amantes del béisbol, pero en la ciudad de Chicago es una de las personas más famosas. Se trata de un amante del béisbol, y al tener 105 años de edad, es conocido como uno de los aficionados más viejos de los Cachorros de Chicago.

Pero esa condición no evita que se pierda un evento que tiene mucho tiempo esperando. Styrlund escuchó el juego 6 de la serie por el campeonato contra los Dodgers, y una vez que se concretó el boleto a la Serie Mundial,un sinfín de emociones llegó a su cuerpo.

Nació en 1911, tres años después del último campeonato de los oseznos, algo que lo dio a conocer y que le ha dado mucho sufrimiento en el pasado. Ahora empieza a tener esperanza.

“Estaba demasiado emocionado para irme a dormir”, aseguró el veterano aficionado a MLB. “Había perdido las esperanzas a lo largo de los años. Por eso me quedé despierto, porque tenía que averiguar si podían hacerlo. He estado esperando mucho tiempo y no lo podía creer”.

Con 105 años, ha visto como nadie todo lo que han tenido que pasar los Cachorros de Chicago. Años en el último lugar, debacles en postemporada y hasta la triste la historia de Steve Bartman, capítulos de una triste historia titulada: “Maldición de la Cabra”.

Por eso, Raymond Styrlund cree que ha sido suficiente sufrimiento y es momento de celebrar para los Cachorros. “Van a ganar esta vez”, prometió el aficionado. “Más les vale, porque no puedo esperar otros 100 años”, bromeó.