LeBron James y Dwyane Wade harán apuesta por la Serie Mundial

César Sequera Ramos || @CSequera11

Aunque todavía no se conocen los términos de la apuesta, la Serie Mundial de las Grandes Ligas generará una apuesta entre dos de las principales estrellas de la NBA. Representando a los Indios de Cleveland, se encuentra LeBron James, mientras que por los Cachorros de Chicago, sale Dwyane Wade.

Los estelares jugadores de la NBA usaron su cuenta de Twitter para iniciar un reto que “estamos colocando una buena apuesta y más” en la final del béisbol. Es necesario recordar, que James es oriundo de Cleveland, mientras que Wade nació y ahora defiende los colores de Chicago con los Bulls.

@DwyaneWade Absolutely!! We're placing a nice bet and more on this one my friend! #WorldSeries #RallyTogether