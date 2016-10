10 años de la mítica jugada de Endy Chávez: "Fue muy especial para mí"

beisbol grandes ligas

Jueves 20| 9:37 am





César Sequera Ramos || @CSequera11

Los aficionados de los Mets de Nueva York todavía tienen en su corazón a Endy Chávez a pesar que ya no está en el equipo desde hace varios años. Por eso, y tomando en consideración que se cumplen 10 años, el jardinero fue entrevistado sobre su monumental jugada.

“Fue muy especial para mí”, comentó Chávez al NJ.com. “La gente le encanta esa jugada y me dicen que me aprecian por lo que hice con los Mets. Es algo que va a estar conmigo hasta que me muera”.

Endy Chávez se convirtió en el consentido de los fanáticos metropolitanos por arrebatarle un cuadrangular a Scott Rolen y todavía esos momentos vuelven a su memoria. “Recuerdo cada segundo de lo que pasó en el Shea Stadium”.

Asimismo, el jugador de 39 años de edad agradece el continuo apoyo que recibe de los aficionados, en especial de los Mets. “Estoy muy agradecido por el apoyo y es una locura que la gente siga hablando de esa jugada después de 10 años”.