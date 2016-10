Julio Urías conseguirá un récord en el Juego 4 de la Serie de Campeonato

beisbol grandes ligas

Martes 18| 8:53 pm





Julio Urías finalmente abrirá por los Dodgers de Los Ángeles en la postemporada. El novato mexicano de 20 años ya se había bautizado con una aparición como relevista en el decisivo quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, en la que los Dodgers vencieron a Washington para avanzar.

Ahora, Urías tendrá la responsabilidad de subir al montículo el miércoles en el cuarto juego de la Serie de Campeonato contra los Cachorros de Chicago, como el pitcher abridor más joven en la historia de la postemporada.

"La presión siempre está. La sentí en Washington (pero) sentí que lo puede hacer. Tengo la mentalidad de que lo puede hacer otra vez", declaró Urías el martes.

Urías cumplió su esperado debut en las mayores el 27 de mayo en Nueva York ante los Mets. Tenía 19 años en ese momento, el segundo adolescente en abrir en Grandes Ligas este siglo, emulando al venezolano Félix Hernández, quien se estrenó a la misma edad en 2005.

Con 20 años y 68 días de edad, el zurdo superará el récord de precocidad de Bret Saberhagen, quien tenía 20 años y 175 días cuando abrió por los Reales de Kansas City en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1984 contra Detroit.

El mexicano realizó 15 aperturas para Los Ángeles antes de completar la temporada regular en la filial de Triple-A en Oklahoma City. En total, tuvo cuatro periodos con los Dodgers en su primera campaña, y el equipo le limitó a 16 innings desde el 1 de septiembre.

"Es lo que me ha tocado todo el año", señaló Urías. "Es lo que siempre he dicho: hay que estar preparado para cualquier decisión que tome el equipo. Mientras tenga la mentalidad para salir y pelear, diría que eso es lo que importa".

No estaba en los planes que Urías iba a debutar tan temprano en la campaña. Según el manager David Roberts, todo apuntaba a que se le convocaría como refuerzo en septiembre. "Es increíble", reconoció Urías sobre su ascenso y la asignación de abrir en la postemporada". "Siempre me pongo metas, cada año desde que llegué a Estados Unidos".

"Este año la meta era pitchear en Grandes Ligas, así sea solo un juego, para irme tranquilo a mi casa y decir que lo logré", afirmó. "Lo logré en mayo y ahora que me toman en cuenta para esta situación, la verdad que me siento muy contento y agradecido con el equipo".

El oponente de Urías será el veterano John Lackey, quien lidera a los pitchers activos con 21 aperturas de postemporada, con marca de 8-5 y 3.22 de efectividad en 24 apariciones por los playoffs.

Lackey recién había pasado cuatro días tras cumplir los 24 años cuando le tocó abrir el séptimo juego de la Serie Mundual de 2002, en la que los Angelinos de Los Ángeles vencieron a San Francisco para coronarse.

"A veces es una ventaja ser joven. No sabes en lo que te estás metiendo", dijo Lackey sobre Urías. "Subes al montículo y das rienda suelta a tu talento. Y, obviamente, a él le sobra. Cuando me tocó ese momento, mi preocupación no era estropearle la oportunidad a los veteranos".

Urías cuenta con experiencia enfrentando a los Cachorros, ya que tuvo dos aperturas con ellos esta temporada. La primera fue en Chicago y la segunda en el Dodger Stadium el 27 de Agosto, cuando se acreditó la victoria al permitir una carrera en seis innings.

"Eso me da un poquito más de confianza, especialmente que la segunda vez fue en casa y me sentí más cómodo", resaltó Urías. "Sé que son buenos bateadores del primero al noveno, pero vamos a tratar de sobresalir".

El manager de los Cachorros Joe Maddon indicó que prestará más atención a Urías, confiando que los umpires estarán pendientes de su movimiento para mantener cerca de la base a los corredores. Algunos han dicho que roza en el balk.

"Cuando lo miras por televisión, es muy obvio", dijo Maddon. "Hay que darle crédito porque logra que no lo pillen. Hay ciertos umpires que saben detectarlo y hay otros que no. No es una interpretación. Es un balk claro. Ya veremos cómo se dan las cosas". /AP