Trevor Bauer sobre su dedo ensangrentado: "Hice todo lo que pude para lanzar"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Aunque los Indios de Cleveland derrotaron a los Azulejos de Toronto yse encuentran a un paso para llegar a la Serie Mundial, la victoria les costó sangre, sudor y lágrimas, literalmente hablando.

Trevor Bauer, abridor del tercer encuentro de las Series de Campeonato, solamente logró lanzar una entrada debido a que la herida en su dedo meñique de la mano derecha se abriera, y no se lograra controlar el sangrado.

Quizás se trate de un evento menor porque los Indios terminaron ganando el juego, pero el lanzador de 25 años de edad no escondió su pesar. “Decepcionado porque no pude lanzar”, aseguró Bauer a MLB. “Hice todo lo que pude para ir y lanzar, pero comencé a sangrar. Soy un competidor, quería estar ahí”.

Es necesario recordar, que al serpentinero se le colocaron puntos de sutura en su meñique derecho luego que se cortara cuando estaba reparando un dron. Antes de la salida aseguraba que eso no le afectaría, pero solamente pudo estar en una entrada.

Todo comenzó sin mayores inconvenientes para Trevor Bauer e incluso recetó un ponche a José Bautista, pero luego del envío 21, la sutura no aguantó más. “Cuando salí, lo primero que vi fue la sangre”, explicó el mánager de Cleveland, Terry Francona.

