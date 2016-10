José Bautista vuelve a generar emoción extra en duelo Azulejos contra Indios

beisbol grandes ligas

Lunes 17| 11:05 pm





El jardinero dominicano José Bautista, de los Azulejos de Toronto, ha vuelto a poner la emoción extra en la competición de la Liga Americana, esta vez con un comentario en Twitter sobre las "circunstancias" que han hecho que su equipo esté abajo 0-2 en la Serie de Campeonato frente a los Indios de Cleveland.



De esta manera la Serie de Campeonato recibió un poco de jugo extra para el Tercer Partido después que los Indios se enfrascaran en una pequeña controversia a través de su cuenta de Twitter ante la queja de Bautista de cómo su equipo fue tratado en los dos primeros de la serie.



Bautista dijo a los reporteros el domingo que los Azulejos fueron víctimas de "circunstancias", dejando entrever que los árbitros en n Cleveland estaban perjudicando a los bateadores de Toronto.



Un editor de redes sociales para la cuenta verificada de Twitter de los Indios aprovechó la cita para presentar su teoría de por qué los Azulejos anotaron sólo una carrera en sus dos derrotas para comenzar la serie.



En respuesta al reportero Mike Vorkunov de USA Today, quien tuiteó la cita completa de Bautista, la cuenta de los Indios envió un montaje que ofrece fotografía de los relevistas Andrew Miller y Cody Allen y los abridores Corey Kluber y Josh Tomlin acompañados por la palabra "circunstancias".



Kluber comenzó la serie para los Indios, Tomlin abrió el Segundo Partido, Miller y Allen relevaron en ambos juegos.



Bautista y su compatriota Edwin Encarnación se han quejado del arbitraje durante los dos primeros juegos de la serie, en el que los Azulejos han bateado 10 imparables en 63 turnos y no han pegado cuadrangulares.



Ambos evadieron preguntas sobre los árbitros en las entrevistas después del partido, rechazando entrar en detalles.



El domingo, Bautista todavía no explicaría plenamente sus sentimientos, pero pareció ir más allá.



"Todo lo que tienes que hacer es ver el vídeo y tratar de contar el número de lanzamientos que han tirado sobre el medio del plato", valoró Bautista. "No han sido muchos. Ellos han sido capaces de hacerlo debido a las circunstancias --no estoy tratando de hablar porque no puedo--, eso es para ustedes (los periodistas) lo hagan, pero ustedes realmente no quieren hablar sobre eso tampoco".



El tercer partido que se va a disputar en el Rogers Centre de Toronto, al margen de la intensidad deportiva, también tendrá el aliciente de seguir con lupa la actuación de los árbitros que van a trabajar en el juego.EFE