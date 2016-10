Cachorros buscarán recuperar el bateo en Los Ángeles

beisbol grandes ligas

Lunes 17| 7:26 pm





El toletero estelar Anthony Rizzo pegó un manso lineazo que representó el último out. Fue el final apropiado para un encuentro en que Chicago simplemente no pudo hacer buen contacto con la pelota.

Los Cachorros pueden consolarse pensando que no tendrán que enfrentar siempre a Clayton Kershaw, el as de los Dodgers de Los Ángeles. Pero ni Rizzo ni Russell pueden caer en esa complacencia. Ambos totalizaron 204 impulsadas en la campaña regular pero se han combinado para batear apenas de 45-1 en los primeros seis encuentros de los playoffs.

Kershaw no hizo sino agravar las penurias de ambos el domingo, cuando los Dodgers se impusieron por 1-0 e igualaron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a una victoria por bando.

Chicago conectó sólo dos hits en siete capítulos ante Kershaw. Kenley Jansen finalizó el duelo con dos entradas perfectas.

Los demás toleteros de los Cachorros han causado bastantes estragos. Seis jugadores pegaron indiscutible en la victoria por 8-4 en el primer juego. Pero Rizzo y Russell se fueron de 9-0 de manera combinada el sábado. Y en seis turnos del segundo encuentro no conectaron un solo hit.

Rizzo dijo que sería tonto modificar su estrategia y colocación en el plato a estas alturas del año. Señala que, por extraño que parezca, ha aprendido que la paciencia representa el camino más rápido para salir de un bache.

"No pienso que sea bueno que todos tratemos de conectar seis, siete u ocho hits a la vez. He intentado antes eso en mi carrera", comentó entre risas. "Y no funciona. Uno simplemente debe seguir un proceso. Hay que seguir luchando".

Rizzo y Russell realizaron aportaciones cruciales para el mejor equipo de la campaña regular en las Grandes Ligas. Pero ambos han hecho que cualquier lanzador parezca intratable en octubre, pese a que Chicago doblegó a San Francisco en cuatro juegos durante la Serie Divisional de la Liga Nacional.

"Hemos conectado unos buenos batazos", dijo Russell, cuya mala racha comenzó en la recta final de la campaña regular. "Simplemente no están cayendo de hit".

Rizzo bateó para .292 con 32 vuelacercas y 109 impulsadas durante la temporada regular. Se ha ido de 23-1 en los playoffs, con apenas un sencillo y tres pasaportes, incluido el único que Kershaw regaló en siete innings.

En ese turno, cuando Rizzo se colocó en 3-0, estaba esperando un buen lanzamiento para batear. "Sin duda", dijo. "El juego estaba entonces 1-0. Un swing habría cambiado todo".

Estuvo a punto de conseguirlo en el cuarto episodio, cuando encontró una recta de Kershaw, con cuenta de 1-1 y envió la pelota a una altura impresionante por todo el jardín derecho. La esférica cayó en la avenida Sheffield, detrás del Wrigley Field, pero a la derecha del poste que delimita la zona de foul.

El siguiente lanzamiento de Kershaw fue alto y pegado. Y luego, Rizzo fue retirado por medio de u roletazo de foul. Rizzo esperaba una segunda oportunidad de conectar un garrotazo largo en el séptimo capítulo, pero Kershaw le dio el boleto.

Russell tuvo un promedio de apenas .238 en la temporada regular, pero aportó mucho poder, con 21 vuelacercas y 95 impulsadas. Como Rizzo, lleva apenas un sencillo en sus 22 turnos. Se perdió la participación de los Cachorros en la postemporada anterior por una lesión, pero dijo que la falta de experiencia no es un pretexto.

"El se colocó adelante en la cuenta y lanzó strikes", comentó Russell en referencia a Kershaw. Rizzo dijo que ni él ni Russell tuvieron mucho que recriminarse tras el duelo dominical. "Simplemente enfrentamos al mejor pitcher del planeta", destacó. /AP