Bauer mejora de su lesión en el dedo, Indios esperan que lance

beisbol grandes ligas

Sábado 15| 5:01 pm





Los puntos de sutura en el dedo de Trevor Bauer han mejorado, pero los Indios de Cleveland no sabrán cuán efectivo puede ser el pitcher hasta que lance.

Y por ahora no hay certeza de cuándo sucederá. Bauer se cortó el meñique derecho mientras reparaba la hélice de un dron el jueves por la noche, una lesión que estropeó los planes del manager Terry Francona para que el lanzador abriera el sábado el segundo partido contra los Azulejos de Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Bauer, que necesitó de 11 puntos para cerrar la herida, ahora está programado para abrir el tercer encuentro el lunes en Toronto. Al menos eses es el plan, ya que Francona indicó que el equipo analiza la situación inning tras inning.

Francona dijo que el equipo confía que Bauer pueda realizar la apertura. "Esperamos que (la lesión) no interfiera con su control", dijo el dirigente antes del segundo partido. "No creo que eso sea un problema. Ya lanzó dos veces. Lo que tenemos que asegurarnos es que (la herida) no se abra y sangre, porque entonces no lo dejarán lanzar. Tiene que estar cerrada. Así que aunque está lanzando, tiene que asegurarse que no empeore o que se salgan los puntos. Hasta ahora le ha ido bien, y está sanando bien".

Francona indicó que Bauer ha soltado el brazo en los jardines y no reportó problemas. Los médicos contemplaron colocarle más puntos de sutura, pero decidieron no hacerlo cuando vieron que estaba sanando bien.

Otro problema para Bauer es que no podrá tener ningún tipo de crema en la mano, ya que ese tipo de sustancia está prohibida. /AP