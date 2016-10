Eduardo Pérez, con dos posibilidades para ser mánager en Grandes Ligas

beisbol grandes ligas

César Sequera Ramos || @CSequera11

“Cuando una puerta se cierra, hay otras que se abren”, dice el viejo refrán que habla sobre las oportunidades en la vida y que explica perfectamente el presente de Eduardo Pérez y su deseo por convertirse en mánager de Grandes Ligas.

Es necesario recordar, que los Bravos de Atlanta nombraron a Brian Snitker como su mandamás a tiempo completo, cerrando esa opción. Pero según comentó Pérez, todavía hay dos equipos que se encuentran interesados en sus servicios.

“Arizona también está interesado en mí”, informó desde el Estadio Universitario donde los Tigres se iban a enfrentar contra los Tiburones. “Me escribió un encargado de Major League Baseball y yo les respondí. Puedo reunirme con ellos y con los que vengan”.

Los Cascabeles se unen ahora a los Rockies de Colorado como las opciones más viables para que Eduardo Pérez se convierta en el tercer mánager venezolano en las Grandes Ligas. Sin embargo, de momento no puede dar información por petición de los rocosos.

“Ellos están llevando su proceso herméticamente y están incluyendo a más candidatos. Estoy esperando“, informó el criollo que no ha recibido más detalles. “Colorado no me ha vuelto a contactar, pero estoy en la lista”.

“Eddie” aclaró que cualquier organización necesita “pedir permiso” a Atlanta para entrevistarlo, pero está abierto a escuchar “a los que vengan” con el fin de cumplir su objetivo de dirigir en las mayores.