Rafael Ortega es una bala perdida para Caribes

Rafael Ortega no estará presente en la actual zafra/AP

beisbol grandes ligas

Viernes 14| 5:02 pm





Carlos Valmore Rodríguez || @CarlosValmore

Rafael “Balita” Ortega, bigleaguer de los Angelinos de Los Ángeles, no se presentará a jugar en la temporada 2016-2017 del beisbol profesional venezolano.

La decisión de Ortega, que tiene motivaciones de índole personal, arruina la planificación de Caribes de Anzoátegui, que lo fue a buscar en Tiburones de La Guaira con el propósito de hacer control de daños ante la ausencia absoluta del grandeliga Gorkys Hernández. Ortega será, entonces, una bala perdida para la tribu. “Es algo con lo que no contábamos y de lo que nos acabamos de enterar”, expresó Samuel Moscatel, gerente general de la novena oriental.

Caribes creía tenerlo todo controlado en el jardín central pese a la baja de Hernández, que dedicará el invierno a resolver diligencias consulares en Estados Unidos. Desde octubre hasta comienzos de noviembre, un bigleaguer, Hernán Iribarren, protegería el centerfield del Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. A partir de noviembre, cuando Iribarren se marchará por asuntos privados, le haría la posta Ortega, que tomó 185 turnos con los serafines en 2016.

En apariencia, todo resuelto. Pero no. En noviembre no estarán ni Iribarren, ni Hernández ni “Balita”, por quien los indígenas entregaron al hiteador José Castillo y al catcher José Gil en un movimiento que también trasladó a Caribes al pitcher Yorfrank López. “Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Si resolveremos con las piezas que tenemos o nos movemos en otra dirección”, acotó Moscatel, quien informó que para la semana que viene se incorporará Tomás Telis, receptor con visado de Grandes Ligas, en tanto que los hermanos Orlando y Oswaldo Arcia tienen previsto llegar a Puerto La Cruz el 18 de octubre. Alexi Amarista ya está en el país.