Wilson Ramos se perderá inicio de la próximo temporada

Luego de haberse sometido a una operación para reparar la rotura menor en su menisco, el receptor venezolano, Wilson Ramos, estaría perdiéndose el inicio de la próxima temporada en las Grandes Ligas.

Wilson Ramos had his ACL surgery; prognosis is as good as hoped for. Minor meniscus tear. Cartilage good. Back in 6-7 mnths