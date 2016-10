Willson Contreras: "No me pongo presión"

beisbol grandes ligas

Puse mi granito de arena para ayudar al equipo y ponernos más cerca de nuestro objetivo"

Marielis Briceño || mbriceno@dearmas.com

Willson Contreras se estrenó en la Gran Carpa el 17 de junio ante los Piratas de Pittsburg; en aquella ocasión no tuvo oportunidad de presentarse en la caja de bateo pero el pasado martes en el cuarto juego de la serie divisional entre los Cachorros de Chicago y los Gigantes de San Francisco aprovechó con creces la oportunidad que Joe Maddon le dio en la novena entrada y con el marcador favorable para los de la bahía.

“Fue un turno importante y positivo, que salió así porque en eso estuve pensando desde el primer momento. Aunque no estaba jugando desde el inicio siempre me mantuve positivo y listo para cuando llegara la oportunidad”, dijo vía telefónica Willson Contreras, autor del hit remolcador de dos carreras para igualar las acciones ante los Gigantes.

“Pude conectar la bola hacia el medio, puse mi granito de arena para ayudar al equipo y ponernos más cerca de nuestro objetivo que es ganar juego a juego”, prosiguió Willson Contreras que apenas vive su primer curso en la MLB.

Los Cachorros sentenciaron la serie 3-1 luego de que vencieran (6-5) gracias al sencillo de Javier Báez que llevó al plato la carrera que coloca a la novena de Maddon en una Serie de Campeonato después de haber sido barridos el año pasado por los Mets de Nueva York. “Tener la oportunidad de jugar contra los Dodgers o contra los Nacionales será otro reto y ya veremos qué pasa”, dijo.

Nervios de acero

“No me pongo nervioso ni me pongo presión, eso es lo peor que uno como jugador puede hacer”, afirmó el carabobeño y explicó cómo vive esta postemporada.

“En la serie divisional vi los juegos como uno más de la ronda regular. Yo creo que hay que divertirse. No hay que cometer errores mentales, no tengo miedo a poncharme o a hacer un mal lanzamiento, que es un error físico, lo más importante es que no te falle la mente; por eso creo que me han salido bien las cosas”, finalizó Willson Contreras que batea para .667 con cuatro sencillos y dos remolcadas en su primera presentación en postemporada.